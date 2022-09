Lizzo: «C’est un bonheur de pouvoir aider des gens à s’accepter»

Lizzo (à g.) et la chorégraphe Tanisha Scott dans «Watch Out for the Big Grrrls»

Trouver des danseuses pour m’accompagner dans mes tournées et dans mes clips a toujours été compliqué. Il n’est pas facile de trouver des filles qui ont ma corpulence et peuvent danser sur scène. On a donc eu l’idée de partir à leur recherche à travers l’Amérique.

Je suis très fière de la nomination concernant le casting, car nous avons passé davantage de temps à dénicher nos filles qu’à filmer le programme. Le choix a été compliqué. Je voulais trouver des danseuses qui avaient un grand cœur et le potentiel d’être une superstar. Je ne voulais pas d’une téléréalité traditionnelle dans laquelle on élimine des gens.

À l’origine, je ne voulais éliminer personne, car je trouvais cela trop cruel. Ces filles ont été rejetées suffisamment dans le showbiz à cause de leurs rondeurs. On a donc décidé de garder toutes les candidates sauf celles qui n’étaient pas prêtes au niveau de la danse ou de l’énergie que je souhaite qu’elles dégagent en public.

J’ai toujours besoin de nouvelles artistes. Je me produis dans des salles de plus en plus grandes, et si je chante dans un stade il me faut beaucoup de gens autour de moi sur scène.