Max Hahn: «C’est une décision qui n’était pas facile à prendre mais je suis fier»

Max Hahn, ministre de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région à partir de jeudi: Je suis très fier. En tant que président de la commission, je connais les dossiers, ce qui facilite les choses. Je vais maintenant donner le même engagement au ministère que pour le conseil échevinal de Dippach et qu’à la Chambre des députés. J’ai beaucoup de respect pour le poste.

J’ai peu de temps, mais je vais utiliser celui qui me reste. Des projets sont en cours, je vais me lancer tout de suite dessus. Au ministère, il y a chaque jour des décisions à prendre et je me réjouis de ce défi.