Incendie mortel à Kayl: «C’est une maison qui est en train de brûler. Appelle les pompiers!»

Mobile Reporter

À la suite d’un violent incendie survenu en pleine nuit au centre de Kayl, dans le sud du Grand-duché et non loin de la France, un garçon de six ans a tragiquement perdu la vie et dix personnes ont été blessées.

Des images ont été filmées par plusieurs habitants de Kayl, résidant à proximité de la rue du Commerce. Les premières séquences ont été diffusées vers 3h du matin sur les réseaux sociaux. «Qu’est-ce qui fume de cette façon?», se demande alors un jeune homme qui aperçoit plusieurs individus, au moins cinq personnes, descendre d’une échelle à l’arrière d’un bâtiment qui prend feu.

De fortes fumées blanches

«C’est une cuisine», s’écrie le même jeune homme qui fait face à une scène d’une violence extrême. «C’est une maison qui est en train de brûler. Appelle les pompiers!». «Ils sont là», tente alors de le rassurer une dame. Alors que des cris assourdissants retentissent avec de plus en plus d'intensité, on remarque les flammes augmenter progressivement à côté de l’immeuble en feu. «C’est toute la maison qui prend feu», reprend alors le jeune homme situé non loin du numéro 60 de la rue du Commerce.

Une heure plus tard, vers 4h du matin, les flammes sont toujours aussi vives sous la charpente de l’immeuble et on aperçoit un épais panache de fumée s’envoler au loin. Une toiture a été complètement détruite et un pompier se trouve en haut d’une très grande échelle. De fortes quantités d’eau sont utilisées pour éteindre l’incendie, alors que de petits bruits d’explosion se font également entendre dans la nuit noire.