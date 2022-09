Etats-Unis: Cet acteur est méconnaissable avec ses cheveux blancs

États-Unis : Cet acteur est méconnaissable avec ses cheveux blancs

Patrick Dempsey connu pour sa chevelure poivre et sel est apparu transformé, provoquant un choc à beaucoup de ses fans.

Au lieu de sa chevelure poivre et sel à laquelle il nous avait habitués, l’Américain de 56 ans arborait ce jour-là une tignasse entièrement blanche, le métamorphosant totalement. Contrairement à ce qui a pu être dit ou entendu ici ou là. Dempsey n’a pas choisi d’assumer ses cheveux blancs. Interrogé par «Entertainment Tonight», l’acteur a expliqué qu’il avait adopté ce nouveau look capillaire pour les besoins d’un rôle.

«Je tourne actuellement un film à Rome réalisé par Michael Mann, avec Adam Driver. C’est sur la vie d’Enzo Ferrari dans les années 1950 et j’incarne Piero Taruffi», a-t-il dit. Et à propos de ses cheveux, Dempsey a confié que ses enfants avaient d’abord paniqué en les découvrant blancs. «L’un de mes fils aime bien, un autre pas du tout. Et ma femme aime bien aussi, donc ça va. C’est sympa d’avoir un peu de changement», a-t-il conclu.