Arid : «Cet album est plus mature»

Le chanteur Jasper a répondu à nos questions sur le nouvel album du trio belge.

Jasper: Il est très important pour nous. Cette fois, c’est vraiment l’album que nous voulions faire. C’est un peu plus rock, plus mature. Nous l’avons enregistré, tous ensemble, sur une scène, et non pas un instrument après l’autre comme sur les albums précédents. C’est pourquoi il y a plus d’énergie et le son est moins travaillé.