Grande-Bretagne : Cet aristocrate est 30 fois plus riche que le nouveau roi

Doté d'une fortune importante, le roi Charles III n'est pas l'aristocrate le plus riche de Grande-Bretagne. Ce titre revient à un jeune homme de 31 ans.

Charles III n'est certes pas à plaindre, mais ceux qui pensaient que le nouveau roi allait hériter de la plus grosse fortune du Royaume-Uni vont devoir revoir leur copie. Suite au décès de la reine Elizabeth II, sa fortune de 370 millions de livres (426 millions d'euros) va être répartie entre ses enfants.

Sans surprise, ce patrimoine personnel apparaît comme important par rapport à celui d'une famille moyenne, mais modeste en comparaison à celle des grandes fortunes britanniques, y compris de certains aristocrates. Ainsi, Hugh Grosvenor, 31 ans et duc de Westminster, est à la tête d'une fortune dépassant les 10 milliards de livres, soit plus de 30 fois celle des Windsor.

Celui qui a hérité du titre de son père décédé en 2016 est la plus grosse fortune aristocratique du Royaume-Uni, notamment grâce à un empire immobilier gigantesque. Outre des palais et résidences dans le centre de Londres, la famille possède des biens dans une soixantaine de ville à travers le monde.

Le parrain du prince George

Pour autant, le jeune duc n'a pas un train de vie en adéquation avec ses avoirs colossaux. Il est allé à l'école publique et ne se distingue pas par son opulence. Il n'hésite pas non plus à donner une partie de son argent, comme lors de la crise Covid lorsqu'il a financé à hauteur de plusieurs millions de livres le NHS, le système de santé britannique.