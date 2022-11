Raphaël Liégeois: «Cet astronaute nous ouvre des perspectives plus larges»

Très engagé dans ce domaine, le ministre luxembourgeois de l'Économie, Franz Fayot, n'a pas manqué de féliciter mercredi, à Paris, le nouvel astronaute belgo-luxembourgeois Raphaël Liégeois et de l'inviter à venir parler aux jeunes du Grand-Duché «pour les stimuler à travailler dans le secteur spatial. Il n'y a pas que les astronautes. Il y a des carrières dans les sciences. C'est un secteur fascinant. Les 22 500 candidatures montrent que cela fait rêver les jeunes». Le père de Raphaël, Philippe, est chercheur au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).

Marc Serres, le directeur de l'Agence spatiale luxembourgeoise, était lui aussi ravi. «Ce n'est pas un astronaute luxembourgeois, mais avec la Belgique, on coopère depuis longtemps. Son lien avec le Luxembourg peut être une opportunité, pour lui et pour nous. On pourra peut-être, dans ses futures opportunités de vol, trouver des expérimentations que des centres de recherche luxembourgeois pourraient faire. Cela ferait du sens qu'il les opère dans l’espace. Cela nous ouvre des perspectives plus larges dont nous parle-rons avec notre partenaire belge».