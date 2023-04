Au Royaume-Uni: Cet émoji inédit pour le couronnement de Charles III

Le palais de Buckingham a dévoilé, dimanche, de nouveaux détails concernant le couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain, avec notamment la création d’un émoji spécial sur Twitter pour marquer l’événement. «Un nouvel émoji pour marquer le couronnement a été dévoilé, basé sur la couronne de Saint Edouard. Il apparaîtra sur Twitter» quand certains mots-clés seront utilisés, a indiqué Buckingham dans un communiqué dimanche. La couronne de Saint Edouard est un des joyaux de la couronne britannique et est de nos jours exclusivement réservée au couronnement des monarques.

«Gold State Coach»

À quatre semaines du couronnement, le Palais a également dévoilé le parcours qu’effectueront le roi Charles et son épouse la reine consort Camilla entre Buckingham et l’abbaye de Westminster. Surprise, ils n’utiliseront qu’à leur retour le traditionnel «Gold State Coach», le carrosse doré vieux de 260 ans qui transporte les souverains britanniques lors des grands événements.

À l’aller, Charles et Camilla ont préféré opter pour le «Diamond Jubilee State Coach», plus moderne et confortable, avec la clim si besoin. Lors de son couronnement, Elizabeth II avait fait l’aller-retour dans le Gold State Coach, une expérience qu’elle avait qualifiée d’«horrible» en raison du manque de confort dans le vieux carrosse.