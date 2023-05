Festival: Cet endroit où le cinéma luxembourgeois se fait un nom à Cannes

Tout autour du palais des festivals à Cannes, dans le village international, se trouvent plus d’une centaine de chapiteaux et parmi eux, donc, un pavillon luxembourgeois. Cinéastes, journalistes, producteurs, professionnels du cinéma venus du pays s’y rassemblent dans un but de promouvoir leur travail à l’international, le Festival de Cannes étant évidemment un phare pour le secteur.