Tendances canines: Cet été, les chiens portent le bikini et voyagent en jet

Certains propriétaires refusent de se séparer de leur compagnon et adaptent leur séjour en conséquence.

Un jet spécial toutous

Paris, Londres ou Lisbonne: plusieurs vols long-courriers à destination de l’Europe sont programmés au départ du New Jersey. Le prix du billet d’avion, pour le propriétaire et son chien, démarre à 9 000 dollars (8 350 euros).

Les bikinis ont du chien

On connaissait les vêtements et accessoires pour chiens – les enseignes de fast fashion et de luxe proposent pour beaucoup des collections canines – il faudra désormais composer avec le maillot de bain, si l’on en croit TikTok. Certains utilisateurs y exhibent leur compagnon à quatre pattes vêtu d’un bikini.