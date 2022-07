Campagne en France : Cet été, ne vous laissez pas tenter par les contrefaçons

Sur une plage ou sur un marché de village, chaque touriste peut être tenté un jour par une crème solaire ou une paire de lunettes de contrefaçon. Une campagne appelant les consommateurs à acheter des «produits authentiques» est lancée lundi sur les lieux de vacances en France. La campagne d'affichage «Stop à la contrefaçon qui nuit à la planète» est destinée à alerter le grand public -en français et en anglais- sur les conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques de la contrefaçon, essentiellement sur les plages et marchés du sud de la France.