Football féminin: Cet Euro s’annonce comme celui de tous les records

«C’est le plus grand événement exclusivement féminin de ­l’histoire du continent!». La ­modératrice de la conférence de presse d’ouverture du championnat d’Europe anglais ne s’est pas embarrassée de faux-semblants, dans les entrailles d’Old Trafford, où se jouera le match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche. Les chiffres parlent en sa faveur: plus d’un demi-million de billets ont trouvé preneur, dont 74 000 pour ce mercredi et 89 000 en vue de la finale du 31 juillet, à Wembley.

«On est fiers d’organiser ce tournoi. On va essayer de battre tous les records et d’en faire un événement iconique, a appuyé Sue Campbell, baronne de Loughborough et responsable du foot féminin auprès de la Football Association anglaise. Le but, c’est d’amener ce sport à l’échelon supérieur. Je suis sûre que les spectateurs vont adorer et on veut que, grâce à ce tournoi, toutes les petites filles se rendent compte qu’elles peuvent faire du foot, à l’école comme en club.»