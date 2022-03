Coronavirus dans le monde : Cet homme a été testé positif au Covid... 78 fois

En Turquie, un homme est en train de battre le triste record de la plus longue quarantaine du monde. Muzaffer Kayasan est en effet positif au Covid-19 depuis novembre 2020.

Un homme en Turquie a été testé positif au Covid 78 fois, indique l'agence de presse turque Anadolu Agency. Muzaffer Kayasan est en effet positif et en isolement depuis... novembre 2020. Quatorze mois de solitude qui commencent à peser sur sa santé physique et mentale.

D'une santé fragile car atteint d'une leucémie, il a été hospitalisé pendant plusieurs semaines avant de pouvoir ressortir. Mais la réalité, c'est que le virus ne quitte jamais son organisme et l'homme de 56 ans ne peut pas voir sa femme et son fils. Immunodéprimé et toujours positif au Covid-19, le Turc ne peut pas être vacciné en toute sécurité. Durant cette période, il a subi la bagatelle de 78 tests, qui se sont tous révélés positifs.