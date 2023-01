Au Luxembourg : Cet homme est porté disparu depuis douze jours

ESCH-SUR-ALZETTE – La police a lancé ce mercredi un appel à témoins pour tenter de retrouver la trace de Georges Constant Thill, porté disparu et qui a besoin d'une assistance médicale.

L'homme aux cheveux gris et courts et aux yeux brun vert mesure environ 1,85 mètre, est de corpulence mince et a une posture voutée. Il aurait été aperçu pour la dernière fois rue du Canal, à Esch-sur-Alzette. En outre, précise la police, il a besoin d'une assistance médicale.