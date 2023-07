Dans une vidéo postée sur TikTok , devenue virale, on peut voir des gens suffoquer et pris de panique. L’Italien y affirme également s’être senti proche de la syncope, devant l’impossibilité de sortir: «C’était comme être dans un sauna, mais avec la porte verrouillée.» Selon la presse italienne , c’est seulement après trois longues heures, et l’intervention d’une ambulance, que les passagers ont été autorisés à quitter l’avion.

Problème «mineur»

Malheureusement, l’appareil n’a pas été réparé à temps, ce qui lui a fait perdre son créneau, forçant les passagers à être débarqués. La compagnie assure que «de retour à bord, les passagers ont reçu de l’eau, et sont repartis sains et saufs pour Milan, dix minutes plus tard». Le vol a finalement été retardé de plus de douze heures.