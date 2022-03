Météo au Luxembourg : C’était comment quand il faisait froid au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Le mois de juin a été plus chaud que la moyenne des trente dernières années. La faute sans doute à une fin de mois quasi-caniculaire.

Jusqu’il y a peu, on ne sortait jamais sans une petite laine mais depuis quelques jours, non seulement on l’a complètement oublié mais on prierait presque pour la ressortir tellement la chaleur est accablante : jusqu’à 31°C ce jeudi et d’ici samedi les températures vont encore se maintenir voire même augmenter. Il faudra attendre dimanche pour repasser sous la barre des 30°C avec entre 24 et 26°C pour l’ensemble du pays.