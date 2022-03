C’était la journée de tous les records

C'était la plus grande réunion en sous-vêtements. (dr)

«J’ai embrassé plus d’hommes que pendant toute ma vie», a exulté le mannequin Ruth Reynolds, 24 ans, après avoir posé ses lèvres sur celles de 42 hommes en trente secondes.

On a ainsi vu des participants tenter de réaliser le plus long alignement de pizzas ou, Angleterre oblige, essayer de voler au Canada le titre du plus grand sachet de thé (48 kilos).