Ils font la fête avec Airboune : «C’était la soirée d’une vie!»

LUXEMBOURG – Après avoir croisé les rockeurs d’Airbourne dans la capitale, ces musiciens sont sur un nuage. L'essentiel a pu les contacter.

«Avec l’ING Marathon et la finale de la Ligue des champions, le bar était quasi vide. Deux types ont débarqué, ils connaissaient toutes les paroles», rappelle Max, le guitariste rythmique de la formation belge. «Ils nous disent qu’ils viennent d’Australie et qu’ils font partie du groupe Airbourne», poursuit Chris. Ce dernier se prosterne alors devant Joel O’Keeffe et Jarrad Morrice. Le concert reprend, et les deux célèbres rockeurs australiens assurent les chœurs. «Joel a monté nos amplis à fond, j’ai cru que le bar allait s’effondrer», se souvient Max.