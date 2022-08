Attaque de Salman Rushdie : «C’était quasiment terminé avant que cela n’ait commencé»

«Complètement déprimés»

Après l’attentat, la Chautauqua Institution «a tout annulé pour le reste de la journée» et «tout le monde ici, moi comprise, nous en sommes sortis complètement déprimés», confie Emily Sack, les larmes aux yeux. La Chautauqua Institution se veut être un phare de la «diversité» et de la vie culturelle, communautaire et religieuse du nord des États-Unis, à quelques encablures du grand lac Erié à la frontière avec le Canada. Fondée en 1874 par deux protestants méthodistes, elle est devenue un lieu renommé d’activités et d’échanges dans les arts, les sciences humaines, l’éducation, la religion… Le président Franklin Roosevelt y a prononcé en août 1936 un discours resté célèbre sur sa «haine» de la guerre.

Cette organisation à but non lucratif revendique durant son festival d’été 100’000 visiteurs et résidents -- dont une majorité de personnes âgées -- qui déambulent à pied et à vélo dans ce qui ressemble à un village communautaire protégé par une clôture d’enceinte, aux rues, maisons coloniales et jardins magnifiquement entretenus, avec sa bibliothèque, ses commerces, sa propre police et son service postal.