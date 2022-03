Décès de Laurent Fignon : «C’était un grand champion du monde cycliste»

Le double vainqueur du Tour de France est décédé mardi des suites d'un cancer. Une grande figure du sport français s’en est allée. Nombre de ses amis et anciens collaborateurs lui rendent hommage.

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France a réagit en affirmant que «c'est une voix qui porte qui s'en va, c'était un grand champion du monde du cyclisme. C'était un véritable attaquant, il avait ça dans la peau. Il a incarné un cyclisme offensif, fait d'attaques variées et incessantes avec un côté chevaleresque. Dès qu'il est passé pro, on l'a remarqué avec ses cheveux blonds, ses lunettes rondes. C'était quelqu'un qui disait très clairement les choses et qui les a dites jusqu'au bout».

Laurent Fignon a commenté le Tour de France sur France Télévision ainsi qu’à la radio RTL. Thierry Adam, journaliste avec qui l’ancien coureur cycliste a travaillé s’est souvenu de son franc parlé : «Il disait ce qu'il pensait, parfois un peu directement, un peu plus cette année parce qu'il savait que c'était un peu plus compliqué. Il sentait peut être plus que nous que c'était la fin même si moi je n'ai pas eu cette impression pendant le mois de juillet». Éric Boyer, son ancien coéquipier et manager de Cofidis a reconnu «son panache» et son ouverture d’esprit. «C'était quelqu'un de très, très cultivé. On avait aussi des conversations sur le plan politique et dans sa reconversion, il avait mille idées pour le cyclisme». Nombreux sont ceux qui s’accordent à dire que c’était un caractère fort qui s’exprimait «sans langue de bois».