Après le succès de Bob Jungels: «C’était vraiment de la folie à la maison, Bob c’est un modèle pour lui»

Les jeunes cyclistes luxembourgeois rêvent d'imiter leur aîné Bob Jungels. Vincent Lescaut

La victoire de Bob Jungels lors de la 9e étape du Tour de France va laisser des traces indélébiles au Grand-Duché. Pour les amateurs de cyclismes, ce superbe succès restera inoubliable et il risque, peut-être, de susciter de nouvelles vocations pour une nouvelle génération de cyclisme luxembourgeois.

Du haut de ses 10 ans, Julien Hoffmann va garder un très beau souvenir du succès de Bob Jungels. «On sait que Bob a porté, comme nous, le maillot de l’UC Dippach et c’est très bien de le voir gagner une étape au Tour de France», nous dit-il aux côtés de son papa. «On en parlé avec les copains à l’école et ça nous motive vraiment à faire du vélo. J’espère que Bob va réussir à intégrer le top 10 du classement général».

«Quand Bob est parti, c’était le suspense total et on espérait qu’il gagne», complète Charles, le père de Julien. «Quand il a gagné, on était fier et heureux pour le Luxembourg. Une victoire pareille, inconsciemment, ça booste tout le monde, même les enfants».

«C’est possible de devenir pro »

Originaire de Bergem, dans la commune de Mondercange, et affilié à l’UC Dippach depuis ses débuts, Bjarn Bauer, 11 ans, a lui vécu la victoire de Bob Jungels sur la 9e étape du Tour de France avec des étoiles plein les yeux. «J’étais très heureux», nous a confié le jeune garçon, déjà capable de nous réexpliquer avec précision toute la belle échappée de Bob Jungels.

«Qu’un Luxembourgeois remporte une étape du Tour, ça me motive encore plus à faire du vélo. Ça me donne envie, encore plus, de m’entraîner». Selon son papa, lors de la dernière demi-heure de course, «il y avait beaucoup de tension à la maison». «Bjarn était très nerveux avant d’exploser de joie. Il sait que Bob a roulé à l’UC Dippach et il se dit que c’est éventuellement possible de devenir pro. Ça le motive à se donner à fond lors des courses».

« Tout le monde parle du Tour de France »

«Devant la télévision, il était très excité et quand il a crié, je pense que tous les voisins l’ont entendu», se remémore Nathalie Bauer, la maman de Bjarn. «C’était vraiment de la folie à la maison et je l’ai rarement vu comme ça. Bob, c’est un modèle pour lui et il se souvenait l’avoir rencontré, plus jeune, il y a quatre ans. Il va désormais suivre toutes les étapes du Tour de France».

Entraîneur chez les jeunes de l’UC Dippach, Laurence Moris nous confirme que cette victoire de Bob Jungels est très importante pour les membres de son club. «Ils savent que Bob a fait le même chemin qu’eux», souligne-t-elle. «C’est difficile de mesurer l’impact d’un tel succès sur de futures licences».

