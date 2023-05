Cette 2CV en bois vaut une petite fortune

La carrosserie de la 2CV, de type AZKA et datant de 1955, a été entièrement réalisée en bois fruitier par le menuisier et charpentier Michel Robillard.

Une Citroën 2CV en bois, estimée entre 150 000 et 200 000 euros, sera vendue aux enchères le dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire).

«C'est la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. C'est une vente hors norme. C'est à la fois une voiture unique et une œuvre d'art», a affirmé à l'AFP Aymeric Rouillac, un des commissaires-priseurs de la vente.

Aymeric et Philippe Rouillac, les deux commissaires-priseurs, ont estimé la voiture en se basant sur le «record mondial pour une 2CV», adjugée à 176 000 euros. Celle-ci «a le potentiel pour battre le record», a parié M. Rouillac. La carrosserie de la 2CV, de type AZKA et datant de 1955, a été entièrement réalisée en bois fruitier par le menuisier et charpentier Michel Robillard.