Plagiat de Xavier Bettel : «Cette affaire porte un coup à l'image du Luxembourg»

LUXEMBOURG/NANCY - Alors que le Premier ministre, accusé de plagiat, a demandé à ce que l’Université de Lorraine lui retire son DEA, la classe politique réagit.

1. Claude Wiseler (CSV)

2. Josée Lorsché (Déi Gréng)

3. Sven Clement (Pirates)

«Je trouve la conclusion de l’Université un peu rigolote: si Xavier Bettel corrige le tir, on acceptera son travail. C’est une grande faveur. Je crois que l’Université lui a fait un cadeau à l’époque, où il était déjà politicien, et elle lui fait encore un plus grand cadeau aujourd’hui. Peut-être aussi pour protéger son professeur de l’époque. De mon temps, un étudiant qui aurait plagié comme ça, on l’aurait renvoyé à la maison, tout simplement.