dans le monde: Cette carte vous aide à éviter les attrape-touristes

La tour Eiffel à Paris, le village du père Noël à Rovaniemi, le Taj Mahal en Inde ou Times Square à New York, certains lieux emblématiques des destinations de vacances les plus populaires sont également des attrape-touristes. Et ces pièges à touristes sont souvent synonymes d’expérience peu authentique, voire d’arnaques. Une carte, publiée par la plateforme de réservation de voyages en ligne «Casago», recense 1 049 de ces endroits à éviter.https://prod-images.unitycms.io/api/filerepo/files/81smN4QR4lV8c2ZK76di2B/data?focusPointX=0.5000&focusPointY=0.5000&maxHeight=1320&maxWidth=1760