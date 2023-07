«Cette chanson dédiée à ma mère est trop importante»

Lucas Ferraz: Oui, elle est très spéciale, et elle continue de me toucher. Car cela ne fait pas si longtemps que ma mère est partie, emportée par un cancer très agressif. J’avais une connexion spéciale avec ma mère, les dimanches, on s’écrivait beaucoup. Je me suis réveillé un dimanche matin en ressentant le besoin de jouer de la guitare. Le riff m’est venu immédiatement, la mélodie et l’harmonie. J’ai compris que quelque chose de spécial se produisait. Et l’intégralité des textes m’est venue juste après, sous ma douche. J’ai sollicité mon coproducteur au Brésil pour ajouter la chanson à l’album, qui était terminé. Je voulais d’abord la mettre en chanson cachée, mais elle était trop importante.