Cette citadine a tout d’une grande, sauf son poids

Dernier modèle d’une gamme relativement peu connue, la Daihatsu Cuore a pourtant des atouts à faire valoir. Sa notoriété reste encore à faire.

Elle doit se faire connaître au moins sur notre continent où, à l’exception de ceux qui roulent en Daihatsu, bien peu savent que ce constructeur nippon, adossé au groupe Toyota, est aussi le plus ancien au Japon. Car, à l’instar des plus illustres marques européennes qui ont «fait» l’automobile, Daihatsu œuvre en effet dans la partie depuis plus de cent ans!