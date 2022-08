Auto: Cette Civic e:HEV a tout pour être dans la cour des grandes

Entre innovation et tradition. Pour les 50 ans et la 11e édition de sa Civic, Honda a frappé un joli coup en proposant un modèle intelligent bien dans l’air du temps. Avec cinq portes et cinq sièges, pour une longueur de 4,5 mètres, la Honda Civic e:HEV joue pleinement la carte d’une motorisation hybride.