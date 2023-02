En Iran : «Cette dame veut sortir avec cette tenue, ça ne me regarde pas»

«L'officier de police a été convoqué par le service de l'inspection et a reçu les avertissements nécessaires et une formation, après une enquête détaillée», a indiqué l'agence Tasnim, citant un communiqué de la police de la province de Kermanshah (ouest). Après le début de la contestation, de plus en plus de femmes ont été vues tête nue dans la rue, ou en voiture, sans entraîner de réaction de la police.