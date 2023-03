Economie mondiale: Cette décennie sera celle à la plus faible croissance depuis le début du siècle

La croissance de long terme de l’économie mondiale devrait s’établir en moyenne à 2,2% d’ici à 2030, selon un rapport publié lundi par la Banque mondiale (BM), ce qui ferait de cette décennie celle à la plus faible croissance depuis le début du siècle. Ce déclin de la croissance devrait concerner autant les pays les plus avancés que les pays en développement et émergents, à commencer par la Chine, précise la BM dans son rapport.

Effets de la pandémie sur l’éducation

Parmi les causes du ralentissement de la croissance potentielle mondiale, la BM identifie les effets de la pandémie de Covid-19, notamment dans son impact sur l’éducation des enfants et adolescents et l’effet à long terme que cela aura sur l’économie, ainsi que la guerre en Ukraine et les perturbations des échanges qu’elle entraîne.