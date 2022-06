Royaume-Uni : Cette demande de Meghan et Harry que la reine a balayée

Le couple voulait qu’un photographe immortalise la rencontre entre Elizabeth II et Lilibet. Hors de question, a répondu Buckingham Palace.

Meghan et Harry voulaient en effet se pointer avec un photographe, dont le rôle était d’immortaliser la rencontre entre Elizabeth II et Lilibet. La reine a catégoriquement refusé: «On leur a dit que c’était hors de question. C’était une réunion de famille privée», confie une source au tabloïd britannique. Buckingham Palace craignait que le photographe de Meghan et Harry ne transmette un cliché de la monarque et de Lilibet à des chaînes de télévision américaines.