Au Luxembourg : Cette drogue qui échappe aux saisies

LUXEMBOURG - Effectuée pour la première fois au Luxembourg, l’analyse des résidus de drogue dans les eaux usées offre un regard nouveau sur la consommation au niveau local.

Une photographie à un instant T, en l’occurrence quatre jours du début de l’été en juin 2018, dans la station d’épuration de Pétange, où des échantillons ont été prélevés et analysés par le Laboratoire national de santé (LNS). «Ces résultats sont complémentaires aux saisies de la police et des douanes et aux statistiques du centre Abrigado», note Adèle Bourmaud, responsable technique au LNS. Ainsi, la méthamphétamine qui n’apparaît jamais (ou presque) dans les données des autorités est bel et bien consommée par une partie de la population. Dans des proportions moindres que le reste de l’Europe, mais tout de même.