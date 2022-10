«Lola enfant n'est pas enterrée»: l'indignation d'un journaliste en direct

Affaire Lola : «Cette enfant n'est pas enterrée»: l'indignation d'un journaliste en direct

Scène forte sur BFTMV. Le présentateur de télévision Bruce Toussaint a manifesté mercredi sa colère face à Stanislas Rigault, responsable du mouvement jeunesse de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. En cause, la récupération de l'affaire Lola par l'extrême droite qui surfe sur le hashtag #ManifpourLola afin de promouvoir sa «manifestation contre l'insécurité en France».

«Cette enfant n'est pas enterrée. C'st indécent ce que vous faites sur cette manifestation. Cette famille veut qu'on la respecte. Enlevez ce hashtag, vous avez le droit de manifester mais enlevez-le, c'est un père de famille qui vous le dit», s'est emporté le journaliste face au responsable politique avant de conclure l'interview. «Beaucoup de réactions et beaucoup d'émotion», a ensuite repris Bruce Toussaint.

Les circonstances sordides de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne, ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite, qui ont notamment reproché au gouvernement une mauvais gestion de l'immigration irrégulière. Mais ces partis sont accusés de profiter de ce crime abominable pour nourrir leur agenda politique. Le mouvement de M. Zemmour a notamment déposé les noms de domaine «Justice pour Lola» et «Manif pour Lola».