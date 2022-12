Qatar 2022 : Cette équipe de Croatie doit beaucoup au Dinamo Zagreb

Un trio composé du gardien Dominik Livakovic et des attaquants Bruno Petkovic et Mislav Orsic, est très en vue au Qatar, auquel il convient d’ajouter le défenseur Josip Sutalo, quatrième joueur à porter à la fois le maillot à damiers de la sélection et la tunique bleue du Dinamo cette saison.

Mais ils sont bien plus à avoir évolué avec le club le plus titré de Croatie. Huit autres joueurs de l’actuelle sélection sont ainsi passés par les «Bleus», dont le capitaine et Ballon d’or 2018, Luka Modric.

«King Livi»

Le sulfureux Mamic

En 2018, il a été reconnu coupable, avec son frère et ex-entraîneur du Dinamo, Zoran Mamic, ainsi qu’un ancien directeur du club et un inspecteur des impôts, d’avoir détourné plus de 15 millions d’euros du club et causé un préjudice de 1,5 million d’euros à l’État. Il a été condamné à six ans et six mois de prison.