Cette famille de Dudelange élimine ses déchets grâce à des vers de terre

C’est dans un tube en plastique solide que terminent une grande partie des déchets verts de la famille de Nicolas Lori. Ce père de deux enfants présente fièrement son lombricomposteur, qu’il utilise «depuis 14 ans». «Nous y plaçons les épluchures, le marc de café ou encore les coquilles». Ensuite, ce sont des vers qui font le travail: «les lombrics et bactéries vont détruire les déchets, les transformer en terre et en engrais liquide que l’on appelle du thé de compost».

Des précautions sont bien sûr à prendre. Il faut certains types de vers, «de 7 ou 8 cm de long», précise l’habitant de Dudelange. Certains déchets ne doivent pas être donnés, comme les citrons, l’ail ou les agrumes, qui peuvent nuire aux vers. Ceux-ci craignant le soleil et la chaleur, Nicolas Lori place le lombricomposteur dans la cave. Il est important de le fermer, afin d’éviter les prédateurs comme les mésanges et les mulots, tout en l’aérant car «il faut oxygéner».

Entretien limité

Le résident à la fibre écolo explique que l’entretien est très limité, car «les vers savent se gérer, même pendant un mois». Quant aux odeurs, elles ne seraient «pas non plus un désagrément»: lorsqu’il y a un déséquilibre, «il faut réguler en limitant la nourriture et en ajoutant du carton, c’est assez simple». Au contraire, «tant que le lombricomposteur fonctionne bien, l’odeur est celle du liseré de forêt».