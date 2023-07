«The queue»: Cette file d'attente de 13 000 personnes est une tradition à Wimbledon

Impatients, s'abstenir. Les Anglaises Linda Truin et sa copine Sharon Davison, 70 et 72 ans, n'en font clairement pas partie. Ces deux retraitées, ex-secrétaires, sont arrivées jeudi à 09h00 pour avoir des places pour le Central. C'est la 26e fois que Linda fait la queue. «Seulement» la 20e pour Sharon. «C'est tellement sympathique. On rencontre de nouvelles personnes. On a notre champagne dans la glacière», raconte Sharon, en prenant un petit déjeuner devant leur tente.

Vendredi, à 10h, plus de 13 000 personnes étaient dans la file. «C'est unique. Ce n'est tellement pas américain», dit, amusé, John Worthington, un Américain de 52 ans venu d'Atlanta. «Les Britanniques adorent faire la queue», lui répond Linda Truin. Le monde a découvert cette singularité en septembre dernier. Plus de 250 000 personnes ont alors attendu des heures, faisant la queue sur plusieurs kilomètres à Londres, pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II dans les jours précédant ses funérailles.

Ce qui n'a pas empêché mercredi des militants du groupe Just Stop Oil, qui réclame l'arrêt de tout nouveau projet pétrolier et gazier, de parvenir à s'introduire sur un court et à jeter sur le plus célèbre gazon du monde des confettis pailletés orange et des pièces de puzzle, interrompant un match.