Complicité mère-fille : Apple «a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui»

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Gwyneth Paltrow a rendu hommage à sa fille aînée.

Ce 8 mars, plutôt que de piocher au Panthéon des femmes célèbres, Gwyneth Paltrow avait décidé de déclarer son amour et son admiration à une jeune femme qui «a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, plus que n'importe qui», a-t-elle écrit sur Instagram. Sa fille Apple, 17 ans, née de son union avec Chris Martin.

«J'ai passé la matinée à penser aux femmes incroyables que j'aime, et qui m'aiment en retour (...) Mais aujourd'hui je voulais rendre hommage à une femme (qui l’est presque déjà). Cette femme me donne de l'espoir pour l’avenir de la sororité, et le futur de notre planète».