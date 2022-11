«Des photos exclusives» : Cette footballeuse de 23 ans sort son propre calendrier 2023

Alisha Lehmann est de retour sur le devant de la scène. La footballeuse suisse de 23 ans, qui n’a plus évolué avec son équipe nationale depuis le printemps dernier, a dévoilé lundi dernier son calendrier officiel. «Salut les gars, je suis heureuse de pouvoir accueillir la nouvelle année avec des photos exclusives dans mon Calendrier officiel 2023», a annoncé l’athlète aux plus de 9 millions de followers sur Insta.

C’est la première fois que la jeune femme tente cette expérience. Elle en a fait la promotion dans un post Instagram en s’exprimant dans 5 langues: anglais, portugais, allemand, suisse-allemand et français. Sur son site internet, deux types de calendrier sont en vente: le basique et la version dédicacée.

Un bon début de saison

Même si l’attaquante a manqué les derniers rassemblements de l’équipe de Suisse, elle réalise un bon début de saison avec Aston Villa. Titularisée lors des six matches de Premier League de son équipe, elle a inscrit un but et délivré une passe décisive.