Chez vous aussi? : Cette forme sera dans tous les intérieurs en 2022

Pinterest et Etsy ont dévoilé les tendances déco pour l’année. Parmi elles, des meubles et des accessoires qui célèbrent les courbes.

Selon Pinterest, toutes les générations se retrouvent sur un point: elles ne veulent plus d’une déco d’intérieur trop carrée. Fini les angles droits, place aux courbes. Et ce, aussi bien pour les canapés et les étagères que les meubles de cuisine. Les recherches concernant les canapés incurvés ont triplé et celles pour les murs intérieurs en forme d’arche ont quadruplé.