«Cette fusion ne sera qu'une première étape»

ESCH-SUR-SÛRE - La fusion des communes de la Sûre est l'une des plus avancées.

L'essentiel: Esch-sur-Sûre, Heiderscheid et Neunhausen vont fusionner. Pourquoi?

Gilles Kintzele (bourgmestre d'Esch-sur-Sûre): On avait entamé le processus de fusion avant la proposition du ministère. C'était évident pour nous de fusionner, pour différentes raisons. D'abord, faire fonctionner une administration de plus en plus compliquée pour 300 personnes demande beaucoup de frais. Le service technique est petit, là, il pourra être mieux équipé. Quant au volet financier, on a quand même certains avantages de l'État, 2 500 euros par habitant, pour des projets. Cela permet de faire certains travaux. Les communes sont obligées d'offrir de plus en plus de services, comme maintenant les chèques-service. Une plus grande administration est mieux habilitée à le faire. Il existe déjà de bonnes structures en raison d’une coopération qui existe déjà, comme la maison relais avec Heiderscheid.

Où en est le processus?

En pratique, les habitants ont approuvé la fusion lors du référendum du 7 juin. Il reste à voter la fusion dans les conseils communaux, puis la Chambre des députés doit approuver la fusion. Celle-ci sera opérationnelle à compter du 1er janvier 2012. C'est-à-dire après les prochaines élections communales, où les gens choisiront le conseil communal de la nouvelle commune. Pendant les six premières années, chacune des trois communes aura ses représentants au sein du conseil. Même s'il n'y aura qu'une liste.

Concrètement, ça apportera quoi à la nouvelle commune d'Esch-sur-Sûre?

Tout le monde a un avantage dans la fusion. C'est une situation de gagnant-gagnant, personne ne laisse de plumes aux autres. Beaucoup de projets sont déjà mis en place. À Insenborn, un centre culturel, le Centre du Lac, va voir le jour. À Eschdorf, la nouvelle mairie sera construite. À Esch-sur-Sûre, nous allons réaliser un nouveau parking public pour désengorger le vieux centre et renouveler l'accès touristique local. Certaines infrastructures vont pouvoir être faites tout de suite, comme les voiries communales. Tout ça peut être réalisé avec l'argent reçu de l'État. En 2012, nous prévoyons entre 2 400 et 2 500 habitants. Et l'État est aussi d'accord pour aider sur des plus petits trucs. Par exemple, il faudra faire un nouveau PAG en mettant ensemble les trois préexistants. Le ministère de l'Intérieur y participe à hauteur de 50 000 euros. Finalement, on reçoit beaucoup plus que les 2 500 euros par habitant. C'est un argument très valable pour fusionner. Surtout quand la décision est prise avant la crise, ce qui signifie des avantages financiers beaucoup plus importants.

Vous voulez aller plus loin?

On n'obtient pas la masse critique souhaitée par le ministère de l'Intérieur, qui est de 3 000 habitants. Mais nous restons ouverts à d'autres discussions. La logique, à terme, est d'aller plus loin et de fusionner avec les trois communes de l'autre côté du lac. Cela ferait un pôle de 7000 habitants, tout autour du lac. Ce serait cohérent, nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Les pourparlers entre les trois autres communes en sont juste au stade du premier contact. Notre fusion est une première étape, cela ne veut pas dire qu'on s'arrêtera là.

Recueilli par Jérôme Wiss