Récompense : Cette image a remporté le World Press Photo

Une photo de croix auxquelles sont pendues des robes de petites filles, érigées à proximité d'un «pensionnat» canadien, a remporté le prix du World Press Photo de l'année 2022.

Le cliché saisi par la photographe documentaire basée à Edmonton, Amber Bracken, était «un moment calme de réflexion (...) sur l'histoire de la colonisation non seulement au Canada, mais dans le monde entier», a déclaré la jurée Rena Effendi. À droite du cliché, publié par le New York Times, des robes de petites filles rouges et ocres sont pendues à des croix à côté d'une autoroute à Kamloops, une petite ville en Colombie-Britannique.