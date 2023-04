Cette infection sexuelle à l'origine de 90% des cancers du col de l'utérus

Elle disparaît en général d'elle-même, mais peut aussi produire des lésions précancéreuses susceptibles d'évoluer en cancers. Le cancer du col de l'utérus «est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer du sein chez les femmes âgées de 15 à 44 ans dans l'Union européenne», note le ministère de la Santé sans détailler les chiffres au Grand-Duché. Reste qu'à l'échelle continentale, «on dénombre environ 33 000 cas de cancer du col de l'utérus et 15 000 décès» par an.

Dès 9 ans

Aux États-Unis, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) suspecte que le papillomavirus est responsable de «plus de 90% des cancers de l’anus et du col de l’utérus, d’environ 70% des cancers du vagin et de la vulve et de plus de 60% des cancers du pénis». La vaccination, fortement «recommandée» au Luxembourg depuis 2007, est donc proposée gratuitement aux filles et garçons entre 9 et 14 ans et dès 15 ans pour les jeunes immunodéprimés et les homosexuels.