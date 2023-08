En Asie: Cette influenceuse vegan serait morte de faim

1 / 13 L'influenceuse végétalienne Zhanna Samsonova serait morte de faim après s'être exclusivement nourrie de fruits exotiques en Malaisie, selon ses amis, cités par le New York Post. Instagram Instagram D'origine russe, la jeune femme de 39 ans ne se nourissait que de plats végétaliens crus depuis quatre ans et se vantait de ne consommer que des fruits, des germes de graines de tournesol, des smoothies aux fruits et des jus, forçant l'admiration de sa communauté. Instagram

L'influenceuse végétalienne Zhanna Samsonova serait morte de faim après s'être exclusivement nourrie de fruits exotiques en Malaisie, selon ses amis, cités par le «New York Post». D'origine russe, la jeune femme de 39 ans ne se nourrissait que de plats végétaliens crus depuis quatre ans et se vantait de ne consommer que des fruits, des germes de graines de tournesol, des smoothies aux fruits et des jus, forçant l'admiration de sa petite communauté sur les réseaux sociaux. «J'adore créer mes propres recettes et inspirer les gens à manger plus sainement», confiait-elle. «Je vois mon corps et mon esprit se transformer chaque jour (...) J'aime mon nouveau moi».

L'envers du décor était, semble-t-il, plus sombre. Un de ses amis a ainsi indiqué qu'en réalité, elle ne mangeait que des pommes jacques et des durians. Une autre de ses connaissances a confié à Newsflah: «Il y a quelques mois, au Sri Lanka, elle avait déjà l'air épuisée, les jambes enflées suintant de la lymphe (...) Quand je l'ai vue à Phuket, j'ai été horrifiée (...) J'habitais un étage au-dessus d'elle et chaque jour, je craignais de retrouver son corps sans vie le matin. Je lui ai conseillé de se faire soigner, mais elle n'a rien voulu savoir».

«Elle fondait sous nos yeux»

«Elle fondait sous nos yeux, mais elle pensait que tout allait bien», ajoute un proche. «Seuls ses yeux joyeux et ses cheveux magnifiques compensaient la vue épouvantable d'un corps torturé par l'idiotie, excusez-moi du terme». Si certains pensent que c'est son régime trop restrictif qui l'a tuée, ses adeptes affirment eux que ce sont les produits chimiques contenus dans les fruits qu'elle mangeait qui ont causé sa perte.

La famille de Zhanna Samsonova attend aujourd'hui le rapport médical et le certificat de décès qui détermineront les causes de sa mort. Si un régime à base de végétaux crus à de multiples avantages pour la santé, le site Healthline rappelle qu'il comporte également des risques comme des carences notamment en calcium, en vitamine D et en fer qui peuvent affecter le système nerveux et le cœur. L'année dernière, une mère de famille, Sheila O'Leary, a été condamnée à la prison à vie pour n'avoir nourri son fils de 18 mois que de petites portions de légumes et de fruits. Le bambin était décédé.