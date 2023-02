Incroyable histoire: Cette jeune femme pense être Maddie, disparue en 2007 au Portugal

L'affaire Maddie McCann a connu, en 16 ans, tellement de rebondissements que chaque nouvelle révélation n'est plus surprenante. Pourtant cette fois, c'est une jeune femme qui prétend directement pouvoir être la petite Britannique, disparue le 3 mai 2007 à Praia da Luz en Algarve, au Portugal, où sa famille était en vacances. La fillette, qui n'a jamais été retrouvée et qui a donné lieu à l'une des affaires les plus intrigantes en Europe, serait-elle donc devenue Julia Faustyna? «Je suis Madeleine McCann», affirme cette dernière, qui a notamment créé il y a quelques jours une page sur Instagram , déjà suivie par près de 430 000 personnes.

Elle dit même avoir des preuves de ce qu'elle avance, depuis que l'idée a germé dans son esprit il y a quelques mois. Julia aurait la même tache oculaire et la même tache de naissance sur la jambe que Maddie, et alimente les réseaux sociaux de photos pour appuyer sa démonstration. Alors que, selon elle, les polices britanniques et polonaises ne lui accordent pour l'heure aucun crédit, Julia Faustyna demande de l'aide et souhaite pouvoir entrer en contact avec Kate et Gerry McCann, les parents de Maddie, pour effectuer un test ADN.