Beauté naturelle : Cette jolie photo fait le tour du web

Une photo prise dans la baie d’Ajaccio, en Corse, suscite l’enthousiasme des internautes depuis plusieurs jours.

En postant sur son mur Facebook cette photo du soleil perçant à travers une trouée de nuages au-dessus du Golfe d’Ajaccio, l’antenne corse de France 3 ne pensait sans doute pas provoquer un tel engouement: en 48 heures, le cliché avait été vu plus de 1,5 million de fois et partagé plus de 10 000 fois!