Modèle de 1955 : Cette Mercedes est la voiture la plus chère jamais vendue

La vente aux enchères d'une Mercedes Coupé 300 SLR, début mai, constitue un nouveau record mondial pour une automobile.

Dans le Top 10 des objets les plus chers vendus aux enchères

En outre, la Mercedes «300 SLR se place dorénavant dans le top 10 des objets les plus chers jamais vendus aux enchères», a vanté RM Sotheby’s dans un communiqué publié jeudi à Londres et répercuté à New York par la maison mère Sotheby’s qui tient cette semaine ses enchères de printemps pour les œuvres d’art. De fait, selon un classement établi par l’ AFP d’œuvres d’art vendues aux enchères ces dernières années principalement à New York, le record absolu est détenu par le «Salvator Mundi» de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie’s à New York.