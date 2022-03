Cette nuit encore, la police était de sortie

LUXEMBOURG - Accidents de voiture, trafic de drogue ou cambriolage, la police et les services de secours grand-ducaux ont été mis à contribution cette nuit.

Un automobiliste qui venait de Schoenfels et qui se dirigeait vers Mersch a dérapé, peu avant la bretelle d’autoroute et a percuté un autre véhicule venant en face. Le premier a été évacué par hélicoptère, l’autre par ambulance à l’hôpital du Kirchberg.

Un automobiliste a été grièvement blessé entre Dippach et Dalheim. Pour des raisons encore inconnues, il a perdu le contrôle de son véhicule, a défoncé la clôture d’un champ avant de finir sa course dans ce pré. Il a été secouru par le Samu d’Esch, la protection civile de Pétange et les pompiers de Dippach.