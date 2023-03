Record mondial: Cette Patek Philippe est la montre la plus chère vendue aux enchères en ligne

Cette «Sky Moon Tourbillon» de Patek Philippe a battu le record mondial à la vente aux enchères «Watches online: Top of the Time» organisée par Christie’s.

Une «Sky Moon Tourbillon» de Patek Philippe a fait l’objet d’un nouveau record mondial lors de la vente aux enchères «Watches Online: Top of the Time» organisée par Christie’s à Hong Kong. Elle a été adjugée 5,8 millions de dollars, soit un peu plus de 5,3 millions d'euros, ce qui en fait la montre la plus chère jamais vendue aux enchères en ligne.