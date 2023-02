Célébrité : Cette petite fille imaginait-elle son incroyable destin?

Cette petite fille, c'est Kate Middleton, désormais princesse de Galles et femme du prince William, fils de l'actuel roi d'Angleterre. Pour donner un coup de fouet à sa fondation - The Royal Foundation Centre for Early Childhood – la princesse a créé un compte Instagram et lancé une campagne, «Shaping Us» (ce qui nous façonne), invitant les internautes à publier des photos d'eux très petits, parce que «notre petite enfance façonne le reste de notre vie».