Photo d'enfance: Cette petite fille s'imaginait-elle devenir un jour une star planétaire?

«Nous devons encourager nos enfants (...) Les premières passions que possèdent de nombreux enfants doivent être nourries et soutenues»: Mathew Knowles a semble-t-il trouvé la bonne recette puisque sa fille aînée, Beyoncé, est devenue une star planétaire et que sa cadette, Solange, se débrouille aussi plutôt pas mal.

Dans un post Instagram, le père des deux stars, homme d'affaires et aussi conférencier motivateur, a voulu rappeler l'importance du rôle des parents dans l'accomplissement des rêves de leurs enfants. «Quand j'étais jeune, ma mère soutenait chacune de mes ambitions», raconte-t-il. «Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais comme j'ai toujours aimé apprendre et lire, je me souviens très bien qu'elle m'avait acheté un ensemble d'encyclopédies afin que je puisse absorber des connaissances et éduquer mon jeune esprit». Et de poursuivre: «Quand j'ai manifesté un intérêt pour le basket-ball, encore une fois, elle a installé un panier de basket avec les fonds limités dont disposait la famille».