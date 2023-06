Cette petite guêpe chinoise ravage les arbres en Albanie

Guêpe contre guêpe

«La production, auparavant de 400 à 600 tonnes par an, a chuté de 80%», dit à l'AFP Rexhep Metaj, agronome de 68 ans. A Reç, la peur domine et les habitants s'en vont. Il ne reste plus que 100 familles, contre 200 avant l'arrivée de la micro-guêpe ravageuse.

6 millions de tonnes de châtaignes

D'après les spécialistes, il faut davantage d'études de terrain pour trouver des solutions appropriées à l'Albanie, où 400 000 arbres produisent chaque année entre quatre et six millions de tonnes de châtaignes, dont plus de 25% pour l'exportation. Mais pour Abdulla Diku, ingénieur des forêts, «la lutte biologique est la seule méthode pour contrer les ravages (du cynips), le contrôler et assurer le retour de l’équilibre naturel des forêts de châtaigniers».